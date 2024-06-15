Василиса Кондратова?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Сын: Яков Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1750
Сын: Лука Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Смерть
1780