Василиса Кондратова? 1718 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василиса Кондратова?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Волково, Старицкий район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Яков Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Волково, Старицкий район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Волково, Старицкий район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Лука Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Волково, Старицкий район, Тверская область
Смерть
1780
Волково, Старицкий район, Тверская область

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