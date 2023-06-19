Тятюшкина (Сергейкина) Ирина Мироновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиОколо 1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.04.1876 ст.
Рождение ребёнка
Около 1882
Отец ребёнка: Тятюшкин Василий Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
гос. крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1883