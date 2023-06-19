Тятюшкина (Сергейкина) Ирина Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тятюшкина (Сергейкина) Ирина Мироновна

Место рождения

Новая Пырма, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Около 1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Пырма, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
11.04.1876 ст.

Муж: Тятюшкин Василий Андреевич

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Тятюшкин ??? Васильевич

Отец ребёнка: Тятюшкин Василий Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
гос. крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Около 1883
Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия