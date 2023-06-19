Герасим Антонович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Антон Максимович
Мать: Мария Савельевна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Епифан Герасимович
Мать ребёнка: Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Марфа Герасимовна
Мать ребёнка: Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Иван Герасимович
Мать ребёнка: Татьяна Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Прохоровна
Смерть
Неизвестно