Герасим Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Антонович

Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Антон Максимович

Мать: Мария Савельевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Епифан Герасимович

Мать ребёнка: Татьяна Прохоровна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Марфа Герасимовна

Мать ребёнка: Татьяна Прохоровна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Иван Герасимович

Мать ребёнка: Татьяна Прохоровна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Прохоровна

Смерть
Неизвестно