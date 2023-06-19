Титов Павел Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Павел Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Титов (1) Семен

Мать: Титова Мавра Ивановна

Бракосочетание
18.01.1887

Жена: Титова Екатерина Егоровна

д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда
по жениху свид. д. Олехово Васил. Филарет. Филаретов и д. Зыково Иван Степан. Звонарев, по невесте д. Запрудново Василий Егор. Васичкин и д. Олехово Максим Игнатьевич Сарыгин. Свящ. Василий Знаменский... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Василий Павл. сын Павла 10л.

Мать ребёнка: Титова Екатерина Егоровна