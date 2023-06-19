Титов Павел Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Титов (1) Семен
Мать: Титова Мавра Ивановна
Бракосочетание
18.01.1887
д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда
по жениху свид. д. Олехово Васил. Филарет. Филаретов и д. Зыково Иван Степан. Звонарев, по невесте д. Запрудново Василий Егор. Васичкин и д. Олехово Максим Игнатьевич Сарыгин. Свящ. Василий Знаменский... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Василий Павл. сын Павла 10л.
Мать ребёнка: Титова Екатерина Егоровна