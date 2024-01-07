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Блинникова Мария Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1804

Отец: Усачев Филипп Леонтьевич

Мать: Усачева Анна Фоминична

Рождение ребёнка
1828

Сын: Блинников Семен

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Блинникова Ирина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1833

Сын: Блинников Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Блинникова Акулина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1841

Сын: Блинников Георгий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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