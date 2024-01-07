Блинникова Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1804
Отец: Усачев Филипп Леонтьевич
Мать: Усачева Анна Фоминична
Рождение ребёнка
1828
Сын: Блинников Семен
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Блинникова Ирина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1833
Сын: Блинников Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Блинникова Акулина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1841
Сын: Блинников Георгий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно