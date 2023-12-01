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Сеничев Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1951

Отец: Сеничев Василий Васильевич

Мать: Сеничева Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
04.05.1974

Сын: Сеничев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Сеничева Елена Анатольевна

Арамиль, Арамильский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1978

Сын: Сеничев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Сеничева Елена Анатольевна

Арамиль, Сысертский район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеничева Елена Анатольевна

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