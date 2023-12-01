Сеничев Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1951
Рождение ребёнка
04.05.1974
Сын: Сеничев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Сеничева Елена Анатольевна
Арамиль, Арамильский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1978
Сын: Сеничев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Сеничева Елена Анатольевна
Арамиль, Сысертский район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно