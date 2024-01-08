Калинина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Наталья

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Место рождения

Медведево Кашинский, Тверская область (на 2019)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Медведево Кашинский, Тверская область (на 2019)
Рождение ребёнка
19.05.1925

Сын: Калинин Николай Семенович

Отец ребёнка: Калинин Семен

Староселье, Кашинский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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