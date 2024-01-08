Калинина Наталья
Место рожденияМедведево Кашинский, Тверская область (на 2019)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Медведево Кашинский, Тверская область (на 2019)
Рождение ребёнка
19.05.1925
Сын: Калинин Николай Семенович
Отец ребёнка: Калинин Семен
Староселье, Кашинский, Тверская область
Смерть
Неизвестно