Степан Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Данилович

Степан Данилович

Место рождения

Семеновское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

Между 1760 и 1763

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1701 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Семеновское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Вознесенское на Слуде
Посвящение в духовный сан
1721 ст.
Семеновское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
дьячок (церковный приход Вознесенское на Слуде)
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Селецкая Марфа Степановна

Мать ребёнка: Ксения Елизаровна

Семеновское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
бывшее название Вознесенское на Слуде
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Елизаровна

Смерть
Между 1760 и 1763
Семеновское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область