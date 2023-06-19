Степан Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиМежду 1760 и 1763
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Вознесенское на Слуде
Посвящение в духовный сан
1721 ст.
дьячок (церковный приход Вознесенское на Слуде)
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Селецкая Марфа Степановна
Мать ребёнка: Ксения Елизаровна
бывшее название Вознесенское на Слуде
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Елизаровна
Смерть
Между 1760 и 1763