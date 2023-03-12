Семёнова-Тян-Шанская (Барк) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова-Тян-Шанская (Барк) Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1923

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Николай Дмитриевич

Londres
Рождение ребёнка
13.09.1925

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Петр Николаевич

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов-Тян-Шанский Николай Дмитриевич

Смерть
1976