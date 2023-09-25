Антропов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтропов Петр

Антропов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Антропов Тимофей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Антропов Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Ситковская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Смерть
Неизвестно
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