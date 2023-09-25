Антропов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Антропов Тимофей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Антропов Алексей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Ситковская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Смерть
Неизвестно