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Федор Мартимьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.

Отец: Мартимьян

Мать: не указана

В исповедальных ведомостях: в 1798 году ему 59 лет, в 1799 - 57.
Рождение ребёнка
1769 ст.

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Степанида Титова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1781 ст.

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Степанида Титова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Метрики за 1780-1805
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Кирилл Федоров

Мать ребёнка: Степанида Титова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Согласно исповед.ведомостям за 1798 и 1799.
Смерть
Неизвестно
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