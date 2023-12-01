Федор Мартимьянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.
Отец: Мартимьян
Мать: не указана
В исповедальных ведомостях: в 1798 году ему 59 лет, в 1799 - 57.
Рождение ребёнка
1769 ст.
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Степанида Титова
Рождение ребёнка
14.11.1781 ст.
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Степанида Титова
Метрики за 1780-1805
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Кирилл Федоров
Мать ребёнка: Степанида Титова
Согласно исповед.ведомостям за 1798 и 1799.
Смерть
Неизвестно