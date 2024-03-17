Андреева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.2012
Дочь: Андреева Юлия Дмитриевна
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
?.06.2017
Сын: Андреев Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Владимирович