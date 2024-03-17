Андреева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
12.03.2012

Дочь: Андреева Юлия Дмитриевна

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
?.06.2017

Сын: Андреев Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Владимирович

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