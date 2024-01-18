(Яснова) Анастасия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Яснова) Анастасия Марковна

(Яснова) Анастасия Марковна

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1798 и 1799 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Яснов Марк Гаврилов

Мать: Яснова Ксения Федоровна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close