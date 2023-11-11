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Бондарь (Пожиленкова) Полина Петровна
Бондарь (Пожиленкова) Полина Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.04.1981
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Пожиленкова (Еланцева) Галина Тимофеевна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1981
Отец: не указан
Мать:
Пожиленкова Галина Тимофеевна
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