Бондарь (Пожиленкова) Полина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарь (Пожиленкова) Полина Петровна

Бондарь (Пожиленкова) Полина Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1981

Отец: не указан

Мать: Пожиленкова Галина Тимофеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close