Немчёнок Мендель Файбишевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немчёнок Мендель Файбишевич

Место рождения

Сураж, Витебский район, Витебская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Сураж, Витебский район, Витебская область
Бракосочетание
Около 1904

Жена: Немчёнок Бейла

Сураж, Витебский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Немчёнок Сима Менделевна

Мать ребёнка: Немчёнок Бейла

Сураж, Витебский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Немчёнок Залман Менделевич

Мать ребёнка: Немчёнок Бейла

Сураж, Витебский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Немчёнок Шая Менделевич

Мать ребёнка: Немчёнок Бейла

Сураж, Витебский район, Витебская область
Рождение ребёнка
25.06.1914

Дочь: Курдикова Блюма Менделевна

Мать ребёнка: Немчёнок Бейла

Сураж, Витебский район, Витебская область
Из других источников 24.06.1914
Рождение ребёнка
1916

Сын: Немчёнок Давид Менделевич

Мать ребёнка: Немчёнок Бейла

Сураж, Витебский район, Витебская область
Место жительства
Неизвестно
Сураж, Витебский район, Витебская область
Смерть
1942
Сураж, Витебский район, Витебская область
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