Немчёнок Мендель Файбишевич
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1904
Жена: Немчёнок Бейла
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Немчёнок Сима Менделевна
Мать ребёнка: Немчёнок Бейла
Рождение ребёнка
1907
Сын: Немчёнок Залман Менделевич
Мать ребёнка: Немчёнок Бейла
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Немчёнок Бейла
Рождение ребёнка
25.06.1914
Дочь: Курдикова Блюма Менделевна
Мать ребёнка: Немчёнок Бейла
Из других источников 24.06.1914
Рождение ребёнка
1916
Сын: Немчёнок Давид Менделевич
Мать ребёнка: Немчёнок Бейла
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942