Макрина Лавринова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1884
Дочь: Ульяния Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Авраамов
Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Авраамов
Смерть
Неизвестно