Макрина Лавринова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макрина Лавринова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1865 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1884

Дочь: Ульяния Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Авраамов

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Авраамов

Смерть
Неизвестно