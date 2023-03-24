(Lajunen) Liisa-Maria Mikontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Lajunen) Liisa-Maria Mikontytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1891

Сын: Hämäläinen Mikko Juhonpoika

Отец ребёнка: Hämäläinen Juho Juhonpoika

Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.03.1893

Дочь: Hämäläinen Juho Juhonpoika

Отец ребёнка: Hämäläinen Juho Juhonpoika

Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Hämäläinen Juho Juhonpoika

Смерть
Неизвестно