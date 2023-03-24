(Lajunen) Liisa-Maria Mikontytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1891
Сын: Hämäläinen Mikko Juhonpoika
Отец ребёнка: Hämäläinen Juho Juhonpoika
Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.03.1893
Дочь: Hämäläinen Juho Juhonpoika
Отец ребёнка: Hämäläinen Juho Juhonpoika
Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно