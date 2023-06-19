Логачева (-) Екатерина Агафонова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марья Сергеева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно