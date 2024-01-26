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Кадамшоев Артур Элназарович
Кадамшоев Артур Элназарович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.12.1986
Пол
Мужской
Отец
Кадамшоев Элназар Бехобович
1961 г.р.
Мать
Кадамшоева (Червякова) Ирина Анатольевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1986
Отец:
Кадамшоев Элназар Бехобович
Мать:
Кадамшоева Ирина Анатольевна
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