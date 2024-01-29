Титова (Назарова) Евлампия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Назаров Алексей Иванович
Мать: Назарова Ульяна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Титов Иван Федорович
Отец ребёнка: Титов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Титов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Титов Петр Федорович
Отец ребёнка: Титов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Титов Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Федор Иванович
Смерть
Неизвестно