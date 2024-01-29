Титова (Назарова) Евлампия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Назарова) Евлампия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Назаров Алексей Иванович

Мать: Назарова Ульяна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Титов Иван Федорович

Отец ребёнка: Титов Федор Иванович

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Титов Матвей Федорович

Отец ребёнка: Титов Федор Иванович

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Титов Петр Федорович

Отец ребёнка: Титов Федор Иванович

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Титов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Титов Федор Иванович

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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