(Перепелкина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Перепелкина) Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Пол

Женский

Отец

1754 г.р.

Мать

1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Перепелкинъ Михаилъ

Мать: Перепелкина Василиса Алексеева