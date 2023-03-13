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(Перепелкина) Авдотья
(Перепелкина) Авдотья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1782
Пол
Женский
Отец
Перепелкинъ Михаилъ
1754 г.р.
Мать
Перепелкина Василиса Алексеева
1755 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец:
Перепелкинъ Михаилъ
Мать:
Перепелкина Василиса Алексеева
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