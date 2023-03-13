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(Гальцева) Евдокія

Место рождения

Александровка

Дата рождения

01.08.1870

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Рождение
01.08.1870

Отец: Гальцевъ Иванъ

Мать: Гальцева Марія

Александровка