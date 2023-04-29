Суханова Акулина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Суханов Михаил Афанасьевич
Бракосочетание
До 1851
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Суханов Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Суханов Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.10.1857 ст.
Сын: Суханов Евлампий Михайлович
Отец ребёнка: Суханов Михаил Афанасьевич
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно