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Суханова Акулина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Суханов Михаил Афанасьевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1851

Муж: Суханов Михаил Афанасьевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Суханов Михаил Афанасьевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Суханов Михаил Афанасьевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.10.1857 ст.

Сын: Суханов Евлампий Михайлович

Отец ребёнка: Суханов Михаил Афанасьевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно