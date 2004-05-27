Баюрова (Панкрухина) Александра Ивановна
Место рожденияс. Голощаново
Дата рождения30.08.1920
Дата смерти27.05.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Голощаново
Рождение ребёнка
13.12.1948
Отец ребёнка: Баюров Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
03.12.1956
Отец ребёнка: Баюров Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баюров Иван Кузьмич
Смерть
27.05.2004