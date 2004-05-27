Баюрова (Панкрухина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баюрова (Панкрухина) Александра Ивановна

Место рождения

с. Голощаново

Дата рождения

30.08.1920

Дата смерти

27.05.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Голощаново
Рождение ребёнка
13.12.1948

Сын: Баюров Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Баюров Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
03.12.1956

Сын: Баюров Леонид Иванович

Отец ребёнка: Баюров Иван Кузьмич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баюров Иван Кузьмич

Смерть
27.05.2004
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край