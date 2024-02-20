(Прийменко) Евдокия Моккиевна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения07.03.1874
Дата смерти10.08.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1874
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 256-1-2,м/к-1874г,лист-81,зап-11
Крещение
07.03.1874
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукский крестьянин Корсунов Георгий Григорьевич и д.Рулевой Московской губ.,гос.крестьянина Алексея Андреевича Олефира жена - Евдокия Пркофьевна
Смерть
10.08.1874
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - оспа | ГАДО , Ф - 256-1-2, м/к-1874г.,лист-150,зап-24
Похороны
12.08.1874
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука