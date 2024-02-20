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Прийменко Елена Евсеевна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1845

Дата смерти

03.06.1874

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1866

Сын: Прийменко Гордей Моккиевич

Отец ребёнка: Прийменко Моккий Григорьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1872

Сын: Прийменко Спиридон Моккиевич

Отец ребёнка: Прийменко Моккий Григорьевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.03.1874

Дочь: Евдокия Моккиевна

Отец ребёнка: Прийменко Моккий Григорьевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 256-1-2,м/к-1874г,лист-81,зап-11
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прийменко Моккий Григорьевич

Смерть
03.06.1874
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - чахотка | ГАДО , Ф - 256-1-2, м/к-1874г.,лист-147,зап-18
Похороны
05.06.1874
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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