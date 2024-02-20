Прийменко Елена Евсеевна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1845
Дата смерти03.06.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Сын: Прийменко Гордей Моккиевич
Отец ребёнка: Прийменко Моккий Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1872
Сын: Прийменко Спиридон Моккиевич
Отец ребёнка: Прийменко Моккий Григорьевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.03.1874
Дочь: Евдокия Моккиевна
Отец ребёнка: Прийменко Моккий Григорьевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 256-1-2,м/к-1874г,лист-81,зап-11
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1874
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - чахотка | ГАДО , Ф - 256-1-2, м/к-1874г.,лист-147,зап-18
Похороны
05.06.1874
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука