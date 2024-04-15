Белокур Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Белокур Иван
Рождение ребёнка
1818
Сын: Белокур Кондрат Дмитриевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Белокур Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1834
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L1-W?i=413&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1836