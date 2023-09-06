Куликов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куликов Григорий

Мать: Куликова Мария

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1923

Сын: Куликов Михаил

Мать ребёнка: не указана

Старая Белогузка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Знаева Надежда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1938

Дочь: Чехонина Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Алексей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Иван

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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