Куликов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куликов Григорий
Мать: Куликова Мария
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1923
Сын: Куликов Михаил
Мать ребёнка: не указана
Старая Белогузка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Знаева Надежда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1938
Дочь: Чехонина Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Алексей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Иван
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно