Семеновых Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1879
Дочь: Машкина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Семеновых Ефимия Кузьмовна
Средний Кугунур, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Деревня просто Кугунур
Смерть
Неизвестно