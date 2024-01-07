Семеновых Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семеновых Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1879

Дочь: Машкина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Семеновых Ефимия Кузьмовна

Средний Кугунур, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Деревня просто Кугунур
Смерть
Неизвестно
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