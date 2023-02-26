Феодосия Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
01.08.1825

Сын: Василий (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1838

Сын: Парфен Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Исидоров

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1840

Сын: Матвей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Исидоров

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Исидоров

Смерть
Неизвестно