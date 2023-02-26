Феодосия Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1825
Отец ребёнка: не указан
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1838
Сын: Парфен Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Исидоров
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1840
Сын: Матвей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Исидоров
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Исидоров
Смерть
Неизвестно