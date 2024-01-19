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Вотомский Гавриил Васильевич

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Вотоновский (карпов) Василий Петрович

Мать: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Вотомская Ульяна Захарова

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Вотомский Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Вотомская Ульяна Захарова

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Вотомский Тарас Гаврилович

Мать ребёнка: Вотомская Ульяна Захарова

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Боклыков (вотомский) Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Вотомская Ульяна Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вотомская Ульяна Захарова

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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