Вотомский Гавриил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Вотоновский (карпов) Василий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Вотомская Ульяна Захарова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Вотомский Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Вотомская Ульяна Захарова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Вотомский Тарас Гаврилович
Мать ребёнка: Вотомская Ульяна Захарова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Боклыков (вотомский) Петр Гаврилович
Мать ребёнка: Вотомская Ульяна Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно