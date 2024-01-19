Вотомская (Боклыкова) Ульяна Захарова
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Вотомский Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Вотомский Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Вотомский Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Вотомский Тарас Гаврилович
Отец ребёнка: Вотомский Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Боклыков (вотомский) Петр Гаврилович
Отец ребёнка: Вотомский Гавриил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно