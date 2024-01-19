Вотомская (Боклыкова) Ульяна Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотомская (Боклыкова) Ульяна Захарова

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Боклыков Захар Иванович

Мать: Боклыкова Анисья Анофриева

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Вотомский Гавриил Васильевич

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Вотомский Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Вотомский Гавриил Васильевич

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Вотомский Тарас Гаврилович

Отец ребёнка: Вотомский Гавриил Васильевич

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Боклыков (вотомский) Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Вотомский Гавриил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вотомский Гавриил Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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