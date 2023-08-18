Кузеванова Марья Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузеванова Марья Агафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Кузеванов Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Кузеванов Сергей Прохорович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Кузеванов Сергей Прохорович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Кузеванов Сергей Прохорович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кузеванов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Кузеванов Сергей Прохорович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кузеванов Кузьма Сергеевич

Отец ребёнка: Кузеванов Сергей Прохорович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузеванов Сергей Прохорович

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно