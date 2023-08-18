Кузеванова Марья Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Кузеванов Сергей Прохорович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Кузеванов Сергей Прохорович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Кузеванов Сергей Прохорович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Кузеванов Сергей Прохорович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кузеванов Кузьма Сергеевич
Отец ребёнка: Кузеванов Сергей Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно