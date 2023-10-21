Едрёнкин Григорий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едрёнкин Григорий Дмитриевич

Место рождения

д.Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Едрёнкин Дмитрий Григорьевич

Мать: Едрёнкина Параскева Василевна

д.Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

д.Александровка, Романовская волость, Уфимский уез
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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