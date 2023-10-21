Едрёнкин Григорий Дмитриевич
Место рожденияд.Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
д.Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1923
д.Александровка, Романовская волость, Уфимский уез
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1935
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Васильевна
Смерть
Неизвестно