(Ремизова) Александра Незаконнорожд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ремизова) Александра Незаконнорожд

(Ремизова) Александра Незаконнорожд

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.04.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

До 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1904

Отец: ?

Мать: Старостина Анастасия Федотова

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
25.04.1904
Москва Пречистенский сорок Церковь св. Саввы Освященного на Саввинской ул.
Восприемники: метрика о рожд - https://ya.ru/archive/catalog/ad37eabd-dc97-433b-98bf-b5bb0eac1523/410 - Александра Ремизова незаконнорожд - Живущая въ д. Воронецъ Рязанской, Спасскаго у., Кирицкахъ во... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close