(Ремизова) Александра Незаконнорожд
Место рождения
Дата рождения20.04.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1904
Отец: ?
Крещение
25.04.1904
Москва Пречистенский сорок Церковь св. Саввы Освященного на Саввинской ул.
Восприемники: метрика о рожд - https://ya.ru/archive/catalog/ad37eabd-dc97-433b-98bf-b5bb0eac1523/410 - Александра Ремизова незаконнорожд - Живущая въ д. Воронецъ Рязанской, Спасскаго у., Кирицкахъ во... Показать все
Смерть
Неизвестно