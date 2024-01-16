Кобылецкий Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылецкий Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

После 1898

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.05.1871

Жена: Кобылецкая Паулина

Рождение ребёнка
18.02.1872

Сын: Кобылецкий Пётр

Мать ребёнка: Кобылецкая Паулина

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
01.12.1876

Дочь: Кобылецкая Анна

Мать ребёнка: Кобылецкая Паулина

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
23.07.1879

Дочь: Кобылецкая Розалия

Мать ребёнка: Кобылецкая Паулина

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
20.01.1883

Дочь: Кобылецкая Агнешка

Мать ребёнка: Кобылецкая Паулина

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
07.12.1884

Дочь: Будзяновская Джозефа

Мать ребёнка: Кобылецкая Паулина

Коломыя, Австрия
Рождение ребёнка
10.03.1888

Дочь: Кобылецкая Каролина

Мать ребёнка: Кобылецкая Паулина

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
21.08.1891

Дочь: Михалина

Мать ребёнка: Кобылецкая Паулина

вулиця Станіслава Людкевича, , , 78200 коломия, Івано-Франківська область Ukraine
Рождение ребёнка
?.10.1898

Сын: Кобылецкий Казимеж Бенедикт

Мать ребёнка: Кобылецкая Паулина

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1898
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