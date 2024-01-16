Кобылецкий Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиПосле 1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1871
Жена: Кобылецкая Паулина
Рождение ребёнка
18.02.1872
Сын: Кобылецкий Пётр
Мать ребёнка: Кобылецкая Паулина
Рождение ребёнка
01.12.1876
Дочь: Кобылецкая Анна
Мать ребёнка: Кобылецкая Паулина
Рождение ребёнка
23.07.1879
Дочь: Кобылецкая Розалия
Мать ребёнка: Кобылецкая Паулина
Рождение ребёнка
20.01.1883
Дочь: Кобылецкая Агнешка
Мать ребёнка: Кобылецкая Паулина
Рождение ребёнка
07.12.1884
Дочь: Будзяновская Джозефа
Мать ребёнка: Кобылецкая Паулина
Коломыя, Австрия
Рождение ребёнка
10.03.1888
Дочь: Кобылецкая Каролина
Мать ребёнка: Кобылецкая Паулина
Рождение ребёнка
21.08.1891
Дочь: Михалина
Мать ребёнка: Кобылецкая Паулина
вулиця Станіслава Людкевича, , , 78200 коломия, Івано-Франківська область Ukraine
Рождение ребёнка
?.10.1898
Сын: Кобылецкий Казимеж Бенедикт
Мать ребёнка: Кобылецкая Паулина
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1898