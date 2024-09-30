Раппу (Халцонен) Анна Абрамовна
Место рождения
Дата рождения23.06.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1890
Бракосочетание
15.04.1913
Муж: Раппу Иосиф Павлович
Рождение ребёнка
20.06.1915
Дочь: (Раппу) Люли Иосифовна
Отец ребёнка: Раппу Иосиф Павлович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Раппу Иосиф Павлович
Рождение ребёнка
20.09.1922
Сын: Раппу Эйно Иосифович
Отец ребёнка: Раппу Иосиф Павлович
Рождение ребёнка
06.07.1927
Дочь: (Раппу) Лидия Иосифовна
Отец ребёнка: Раппу Иосиф Павлович
Рождение ребёнка
28.01.1932
Дочь: (Раппу) Иосифовна
Отец ребёнка: Раппу Иосиф Павлович
Смерть
Неизвестно