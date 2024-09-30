Раппу (Халцонен) Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раппу (Халцонен) Анна Абрамовна

Место рождения

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

23.06.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1890

Отец: Халцонен Абрам Иванович

Мать: Халцонен (Ристолайнен) Елена Иосифовна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
15.04.1913

Муж: Раппу Иосиф Павлович

Рождение ребёнка
20.06.1915

Дочь: (Раппу) Люли Иосифовна

Отец ребёнка: Раппу Иосиф Павлович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Раппу Ильмари Иосифович

Отец ребёнка: Раппу Иосиф Павлович

Рождение ребёнка
20.09.1922

Сын: Раппу Эйно Иосифович

Отец ребёнка: Раппу Иосиф Павлович

Рождение ребёнка
06.07.1927

Дочь: (Раппу) Лидия Иосифовна

Отец ребёнка: Раппу Иосиф Павлович

Рождение ребёнка
28.01.1932

Дочь: (Раппу) Иосифовна

Отец ребёнка: Раппу Иосиф Павлович

Смерть
Неизвестно

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