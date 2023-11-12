Дрожжина Агриппина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1845
Дочь: Гомозова Наталия Петровна
Отец ребёнка: Дрожжин Петр Андреевич
Рождение ребёнка
12.09.1852
Отец ребёнка: Дрожжин Петр Андреевич
Рождение ребёнка
09.05.1854
Дочь: Дражжина Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Дрожжин Петр Андреевич
Рождение ребёнка
27.05.1856
Отец ребёнка: Дрожжин Петр Андреевич
Рождение ребёнка
02.01.1859
Дочь: Дразжина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Дрожжин Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно