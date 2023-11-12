Дрожжина Агриппина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДрожжина Агриппина Федоровна

Дрожжина Агриппина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1845

Дочь: Гомозова Наталия Петровна

Отец ребёнка: Дрожжин Петр Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.1852

Сын: Дражжин Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Дрожжин Петр Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.05.1854

Дочь: Дражжина Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Дрожжин Петр Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.05.1856

Сын: Дразжин Никита Петрович

Отец ребёнка: Дрожжин Петр Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.01.1859

Дочь: Дразжина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Дрожжин Петр Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрожжин Петр Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close