Димитров Владимир
Место рожденияРоссия
Дата рождения19.03.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1961
Отец: Димитров Николай
Мать: Нина
Россия
Рождение ребёнка
10.10.1982
Сын: Димитров Андрей
Мать ребёнка: Димитрова Ольга
Юрга, Юргинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.09.1984
Сын: Димитров Олег
Мать ребёнка: Димитрова Ольга
Рождение ребёнка
1989
Сын: Димитров Костя
Мать ребёнка: Димитрова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Димитрова Ольга
Работа или профессия
Неизвестно
Старший инженер на междугородней телефонная станция