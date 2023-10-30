Димитров Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДимитров Владимир

Димитров Владимир

Место рождения

Россия

Дата рождения

19.03.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1961

Отец: Димитров Николай

Мать: Нина

Россия
Рождение ребёнка
10.10.1982

Сын: Димитров Андрей

Мать ребёнка: Димитрова Ольга

Юрга, Юргинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.09.1984

Сын: Димитров Олег

Мать ребёнка: Димитрова Ольга

Рождение ребёнка
1989

Сын: Димитров Костя

Мать ребёнка: Димитрова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Димитрова Ольга

Работа или профессия
Неизвестно
Старший инженер на междугородней телефонная станция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close