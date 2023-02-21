Головлева Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1986
Сын: Головлев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Головлев Александр Александрович
Рождение ребёнка
12.02.1988
Сын: Головлев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Головлев Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно