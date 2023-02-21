Головлева Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловлева Валентина Александровна

Головлева Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1958

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1986

Сын: Головлев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Головлев Александр Александрович

Рождение ребёнка
12.02.1988

Сын: Головлев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Головлев Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головлев Александр Александрович