Богуславская Белла (Беляна) Адольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богуславская Белла (Беляна) Адольфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонид

Отец ребёнка: Гергий

Смерть
1990
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