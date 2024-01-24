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Богуславская Белла (Беляна) Адольфовна
Богуславская Белла (Беляна) Адольфовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Дата смерти
1990
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Леонид
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Леонид
Отец ребёнка:
Гергий
Смерть
1990
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