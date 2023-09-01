Панасенко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.2023
Сын: Панасенко Иван Ярославович
Отец ребёнка: Панасенко Ярослав Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панасенко Вероника
Отец ребёнка: Панасенко Ярослав Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панасенко Анна
Отец ребёнка: Панасенко Ярослав Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панасенко ?
Отец ребёнка: Панасенко Ярослав Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панасенко ?
Отец ребёнка: Панасенко Ярослав Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно