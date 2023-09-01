Панасенко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанасенко ?

Панасенко ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.2023

Сын: Панасенко Иван Ярославович

Отец ребёнка: Панасенко Ярослав Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панасенко Вероника

Отец ребёнка: Панасенко Ярослав Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панасенко Анна

Отец ребёнка: Панасенко Ярослав Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панасенко ?

Отец ребёнка: Панасенко Ярослав Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панасенко ?

Отец ребёнка: Панасенко Ярослав Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панасенко Ярослав Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close