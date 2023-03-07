Мусихина Евдокия Галактионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Анисья Никитина
Отец ребёнка: Мусихин Никита Агапов
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Мусихин Никита Агапов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Мусихин Никита Агапов
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Екатерина Никитина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858