Мусихина Евдокия Галактионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина Евдокия Галактионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Анисья Никитина

Отец ребёнка: Мусихин Никита Агапов

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Мусихин Никита Агапов

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Мусихин Григорий Никитин

Отец ребёнка: Мусихин Никита Агапов

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Екатерина Никитина

Отец ребёнка: не указан

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Никита Агапов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858