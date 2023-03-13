Харитоновъ Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритоновъ Илья

Харитоновъ Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Харитоновъ Семенъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Харитоновъ Терентий

Мать ребёнка: Харитонова Авдотья Яковлева

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Харитонова Авдотья Яковлева

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Харитоновъ Архипъ

Мать ребёнка: Харитонова Авдотья Яковлева

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Харитоновъ Григорий

Мать ребёнка: Харитонова Авдотья Яковлева

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова Авдотья Яковлева

Смерть
1793