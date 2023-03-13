Харитоновъ Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1793
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Харитоновъ Семенъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Харитоновъ Терентий
Мать ребёнка: Харитонова Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Харитонова Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1765
Сын: Харитоновъ Архипъ
Мать ребёнка: Харитонова Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Харитоновъ Григорий
Мать ребёнка: Харитонова Авдотья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1793