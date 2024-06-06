Болдырев Леон Макаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Болдырев Макар Фролов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Болдырев Фома Леонов
Мать ребёнка: Болдырева Матрена Антонова
Место жительства
С 1837
Казанка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно