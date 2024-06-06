Болдырев Леон Макаров Около 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Болдырев Леон Макаров

Место рождения

Озерки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Болдырев Макар Фролов

Мать: не указана

Озерки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева Матрена Антонова

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Болдырев Фома Леонов

Мать ребёнка: Болдырева Матрена Антонова

Озерки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1837
Казанка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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