Селиванова (Сушенцева) Акулина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова (Сушенцева) Акулина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сушенцев Тимофей Митрофаныч

Мать: Сушенцева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиванов Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиванова Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиванова Тоня

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно