Васильева (Каликина) Евдокия Викуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Каликина) Евдокия Викуловна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1826 г.р.

Мать

Около 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Каликин Викул Михайлович

Мать: Каликина Ирина Устиновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
17.05.1862
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной дочери жителя деревни Верх-Чик, крестьянина Вихарева Никиты Андреевича и жены его Вихаревой Акилины Михайловны, Ирине. Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божь... Показать все
Восприемник
22.01.1897
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной сыну жителя деревни Верх-Чик, крестьянина Васильева Николая Анисимовича и жены его Васильевой Агафьи Викуловны (родная сестра), Гавриилу. Крещение проходило в церкви имени С... Показать все
Смерть
Неизвестно
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