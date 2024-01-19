Васильева (Каликина) Евдокия Викуловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Каликин Викул Михайлович
Мать: Каликина Ирина Устиновна
Восприемник
17.05.1862
В этот день стала крёстной дочери жителя деревни Верх-Чик, крестьянина Вихарева Никиты Андреевича и жены его Вихаревой Акилины Михайловны, Ирине. Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божь... Показать все
Восприемник
22.01.1897
В этот день стала крёстной сыну жителя деревни Верх-Чик, крестьянина Васильева Николая Анисимовича и жены его Васильевой Агафьи Викуловны (родная сестра), Гавриилу. Крещение проходило в церкви имени С... Показать все
Смерть
Неизвестно