Разумовский Григорий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1759
Дата смерти03.06.1837
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1759
Бракосочетание
1790
Жена: Разумовская Генриетта
Рождение ребёнка
12.04.1805
Мать ребёнка: Разумовская Тереза-Елизавета
Бракосочетание
26.10.1806
Рождение ребёнка
02.12.1808
Дочь: Фон Мольтке-Хитфельдт Елигаве Григорьевна
Мать ребёнка: Разумовская Тереза-Елизавета
Рождение ребёнка
1812
Сын: Разумовский Карл Григорьевич
Мать ребёнка: Разумовская Тереза-Елизавета
Рождение ребёнка
14.02.1814
Сын: Разумовский Фон Вигштейн Лёв Григорьевич
Мать ребёнка: Разумовская Тереза-Елизавета
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
03.06.1837
деревня Рудолец, Недраховице, Пршибрам, Моравия, Богемское королевство, Австрийская империя