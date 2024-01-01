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Разумовский Григорий Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1759

Дата смерти

03.06.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1759

Отец: Разумовский Кирилл Григорьевич

Мать: Разумовская Екатерина Ивановна

Бракосочетание
1790

Жена: Разумовская Генриетта

Рождение ребёнка
12.04.1805

Сын: Разумовский Максимилиан

Мать ребёнка: Разумовская Тереза-Елизавета

Бракосочетание
26.10.1806

Жена: Разумовская Тереза-Елизавета

Рождение ребёнка
02.12.1808

Дочь: Фон Мольтке-Хитфельдт Елигаве Григорьевна

Мать ребёнка: Разумовская Тереза-Елизавета

Рождение ребёнка
1812

Сын: Разумовский Карл Григорьевич

Мать ребёнка: Разумовская Тереза-Елизавета

Рождение ребёнка
14.02.1814

Сын: Разумовский Фон Вигштейн Лёв Григорьевич

Мать ребёнка: Разумовская Тереза-Елизавета

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
03.06.1837
деревня Рудолец, Недраховице, Пршибрам, Моравия, Богемское королевство, Австрийская империя
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