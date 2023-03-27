Белоликов Василий Иванович
Место рожденияс. Чуровское Череповецкого уезда
Дата рождения25.12.1898
Дата смерти07.01.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1898
Отец: Белоликов Иван Захарович
Мать: Белоликова Наталья
с. Чуровское Череповецкого уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
07.01.1958