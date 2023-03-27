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Белоликов Василий Иванович

Место рождения

с. Чуровское Череповецкого уезда

Дата рождения

25.12.1898

Дата смерти

07.01.1958

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1898

Отец: Белоликов Иван Захарович

Мать: Белоликова Наталья

с. Чуровское Череповецкого уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоликова Ирина Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
07.01.1958