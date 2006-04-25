Королев Артём Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролев Артём Анатольевич

Королев Артём Анатольевич

Место рождения

Вичуга, Вичуга, Ивановская область

Дата рождения

25.04.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2006

Отец: Королев Анатолий Борисович

Мать: Королева Лариса Александровна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область