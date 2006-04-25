Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Королев Артём Анатольевич
Королев Артём Анатольевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Вичуга
, Вичуга, Ивановская область
Дата рождения
25.04.2006
Пол
Мужской
Отец
Королев Анатолий Борисович
1973 г.р.
Мать
Королева (Шарова) Лариса Александровна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2006
Отец:
Королев Анатолий Борисович
Мать:
Королева Лариса Александровна
Вичуга
, Вичуга, Ивановская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь